Sendero CV Link tendrá extensión a los poblados de Mecca – North Shore

Juan Montesló

MECCA-NORTH SHORE, California (Kuna) – De manera reciente la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella (CVAG) dio a conocer que el proyecto CV Link tendrá una extensión hacía los poblados de Mecca y North Shore, este corredor de más de 40 millas es utilizado apra caminar, andar en bicicleta, vehículos eléctricos de baja velocidad y de más actividades.

La extensión será de 23 millas, brindando opciones de transporte seguras, panorámicas, sostenibles y economicas a los residentes del este del Valle de Coachella.

