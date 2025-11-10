Incendio consume palmeras y vivienda en Whitewater

Luis Medina

WHITEWATER, Calif. (KUNA) – Un incendio de vegetación de un cuarto de acre se propagó hoy a varias palmeras y una vivienda en Whitewater antes de ser controlado.

El incendio, que no dejó heridos, se reportó poco después de las 2 p.m. del lunes en la cuadra 14900 de Painted Hills Road, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Los bomberos indicaron que la primera unidad en llegar encontró vegetación ligera y de fácil propagación, y que el fuego fue controlado poco después de las 2:30 p.m.

Se desconoce la magnitud de los daños a la vivienda afectada.

La causa del incendio está bajo investigación.