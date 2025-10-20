Skip to Content
Noticias Regionales

“No Kings”, el sábado se realizaron varias protestas pacíficas en el Valle de Coachella

El sábado pasado se realizaron varias protestas pacíficas contra el presidente Donald Trump en el Valle de Coachella con la participación de miles de personas.

El día llamado “No Kings” reunió a unos 500 manifestantes en el parque ubicado en la calle Sunrise y la calle Palm Canyon en Palm Springs donde los asistentes mostraron su oposición a la dictadura, corrupción y crueldad del gobierno de Trump.

En Cathedral City la manifestación de 2 mil personas frente al City Hall por el Hwy 111 donde las personas enfatizaron la importancia de preservar los principios democráticos y un mensaje de defensa para la propuesta 50.

En Palm Desert 700 personas se reunieron a lo largo de la Avenida Monterey y el Hwy 111 con pancartas contra Donald Trump y otros que mostraron su apoyo a la Propuesta 50.

