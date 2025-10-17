CVUSD promueve la salud mental y emocional en la comunidad estudiantil

Juan Montesló

Thermal, Calif. (KUNA) – El suicidio entre los jóvenes ha aumentado en las últimas décadas, el departamento de salud publica de California reveló que 8% de la población joven el condado de Riverside cometió suicidio.

Dicha problemática se encuentra presente en el valle de Coachella, para ello el sector educativo ha tomado acciones para mitigarlo

“Aquí en Desert Mirage High School tomamos la salud mental muy en serio, cuando los estudiantes tienen alguna preocupación, tenemos los centros de bienestar que pueden asistir”, comentó Alicia Zamorano, directora de Desert Mirage High School

Históricamente la comunidad latina ha percibido a la salud mental y emocional bajo un estigma negativo, situación que propicia desinformación y un mal manejo de las emociones.

Karina Vega consejera de CVUSD nos comenta cual es el origen de esta iniciativa:

“Desde que pasó COVID al regresar a las escuelas nos dimos cuenta que los estudiantes necesitaban más apoyo social y emocional. Y fue cuando empezamos con los centros de bienestar, venimos de una comunidad donde todavía sigue siendo la salud mental algo que no se habla a menudo y queremos quitar ese estigma de la salud mental”.

Estos centros de bienestar buscan apoyar tanto con asistencia emocional, y proporcionando insumos como alimentos, ropa y productos de higiene personal.

Alejandra Clark, psiquiatra de Kaiser Permanente nos brinda la siguiente recomendación

“Necesitamos preguntar en el momento. No tener miedo a la pregunta. ¿Has tenido pensamiento de hacerte daño a ti mismo? Tenemos que normalizar, buscar ayuda para las enfermedades mentales, y si hacemos eso nosotros mismos como adultos, le damos el ejemplo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos de que también busquen esa ayuda”.

