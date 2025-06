Trump enfrenta presiones de todos lados, pero hay una decisión clave sobre Irán que solo él puede tomar

Otro exministro de defensa israelí, Benny Gantz, también destacó los singulares recursos militares estadounidenses. “Recuerdo que Estados Unidos es mucho más fuerte que nosotros. Tiene capacidades que nosotros no poseemos. Pero no estoy en posición de recomendarle al presidente de Estados Unidos qué hacer”, declaró Gantz a Anderson Cooper de CNN. “Estoy seguro de que Estados Unidos, si decide actuar, lo hará por sus propios intereses y no solo por los nuestros”.

