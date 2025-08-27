SBPL Announces Raíces y Sueños 2025: Raising Awareness and Unity Around Hispanic Immigrant Culture

Below is a press release from Santa Barbara Public Library regarding their annual Raíces y Sueños (Roots and Dreams) event from September through mid-October

Traducción al Español:

SANTA BARBARA, Calif. – La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) se enorgullece en presentar la segunda edición anual de Raíces y Sueños: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana. Esta vibrante serie de eventos familiares y totalmente gratuitos se llevarán a cabo desde septiembre a mediados de octubre y celebra la fortaleza, la resiliencia y las contribuciones de la comunidad inmigrante hispana.

Tras la gran respuesta a los eventos del año pasado, esta edición regresa con un enfoque aún más fuerte en la conciencia cultural, la inclusión y la conexión comunitaria, a través de la música, la narración, el arte visual y talleres.

La serie ofrece una variedad de actividades atractivas diseñadas para miembros de la comunidad de todas las edades. Algunos de los programas destacados incluyen: