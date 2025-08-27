SBPL Announces Raíces y Sueños 2025: Raising Awareness and Unity Around Hispanic Immigrant Culture
SANTA BARBARA, Calif. – Santa Barbara Public Library (SBPL) is proud to present the second annual Raíces y Sueños (Roots and Dreams): Raising Awareness and Unity Around Hispanic Immigrant Culture. Taking place from September through mid-October, this vibrant series of free, family-friendly events celebrates the strength, resilience, and contributions of the Hispanic immigrant community.
Following the overwhelming response to last year’s events, this year’s series returns with an even stronger focus on cultural awareness, inclusion, and community connection through music, storytelling, visual art, and workshops.
The series offers a variety of engaging activities designed for community members of all ages. Here are some program highlights to pique your interest:
- First Thursday at Central Library: an inspiring art reception with Los Angeles-based Chicana artist Jacqueline Valenzuela.
- Library on the Go…at the Airport!: a special Raíces y Sueños stop where we’ll bring a selection of books, community passes, and all the information you need about our upcoming events and library resources.
- Día de los Abuelos: a joyful celebration with crafts and storytelling.
- Somos Xicanas y Lowriders: a unique event featuring lowrider culture and live readings from SOMOS XICANAS.
- Free admission at the Santa Barbara Museum of Art: attendees can participate in hands-on STEAM activities inspired by Latin American culture.
- Sabores Saludables Workshop: learn healthy eating habits with dietitian Mary Galindo in an interactive workshop.
- Alebrije Workshops: led by Oaxacan artisan Jesús Sosa Calvo, participants can paint hand-carved wooden figures while learning about this rich tradition.
- Bilingual Storytimes: enjoy family-focused events at the Santa Barbara Museum of Art.
To close out the celebration, the Raíces y Sueños Market will bring the community together for a lively day of crafts, performances, and a Young Makers Market showcasing creativity and cultural pride.
We invite the entire community to take part in this meaningful celebration of culture, connection, and unity. All events are free and open to the public, with some requiring registration. Programs will be conducted in English or Spanish as noted.
For more information about program dates and times, visit Raíces y Sueños.
About Raíces y Sueños
Raíces y Sueños (Roots and Dreams) is an annual SBPL series dedicated to celebrating and raising awareness of Hispanic immigrant culture through art, storytelling, workshops, and educational opportunities. The program fosters community pride and encourages meaningful connections among residents through shared cultural experiences.
Traducción al Español:
SANTA BARBARA, Calif. – La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) se enorgullece en presentar la segunda edición anual de Raíces y Sueños: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana. Esta vibrante serie de eventos familiares y totalmente gratuitos se llevarán a cabo desde septiembre a mediados de octubre y celebra la fortaleza, la resiliencia y las contribuciones de la comunidad inmigrante hispana.
Tras la gran respuesta a los eventos del año pasado, esta edición regresa con un enfoque aún más fuerte en la conciencia cultural, la inclusión y la conexión comunitaria, a través de la música, la narración, el arte visual y talleres.
La serie ofrece una variedad de actividades atractivas diseñadas para miembros de la comunidad de todas las edades. Algunos de los programas destacados incluyen:
- Primer Jueves en la Biblioteca Central: una inspiradora recepción de arte con la artista chicana radicada en Los Ángeles, Jacqueline Valenzuela.
- La Biblioteca Móvil… en el aeropuerto: una parada especial de Raíces y Sueños con una selección de libros, pases comunitarios e información sobre nuestros próximos eventos y recursos de la biblioteca.
- Día de los Abuelos: una celebración alegre con manualidades y narración de cuentos.
- Somos Xicanas y Lowriders: un evento único que destaca la cultura lowrider con lecturas en vivo de SOMOS XICANAS.
- Admisión gratuita al Museo de Arte de Santa Bárbara: los asistentes podrán participar en actividades prácticas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) inspiradas en la cultura latinoamericana.
- Taller Sabores Saludables: aprende hábitos de alimentación saludable con la dietista Mary Galindo en un taller interactivo.
- Talleres de Alebrijes: dirigidos por el artesano oaxaqueño Jesús Sosa Calvo, donde los participantes podrán pintar figuras de madera talladas a mano y aprender sobre esta tradición.
- Hora de cuentos bilingües: eventos familiares en el Museo de Arte de Santa Bárbara
Para cerrar la celebración, tendremos el Mercado Raíces y Sueños, el cual reunirá a la comunidad en un día lleno de artesanías, presentaciones y el Young Makers Market, mostrando creatividad y orgullo cultural.
Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta significativa celebración de cultura, conexión y unidad.
Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público en general, aunque algunos requieren inscripción previa. Los programas se llevarán a cabo en español o inglés, según se indique.
Para obtener más información sobre las fechas y horarios de los programas, visita Raíces y Sueños.
Acerca de Raíces y Sueños
Raíces y Sueños es una serie anual de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara dedicada a celebrar y generar conciencia sobre la cultura inmigrante hispana a través del arte, la narración, talleres y oportunidades educativas. El programa fomenta el orgullo comunitario y fortalece las conexiones cruciales entre los residentes a través de experiencias culturales compartidas.
