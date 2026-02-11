Más del 70 % de los alimentos para bebés analizados son ultraprocesados ​​y están llenos de aditivos, dice nuevo estudio

Por Sandee LaMotte, CNN

Un nuevo estudio descubrió que la gran mayoría de los alimentos, bebidas y refrigerios para bebés que se venden en Estados Unidos para niños de 6 a 36 meses son ultraprocesados ​​y podrían contener aditivos cada vez más vinculados a posibles daños para la salud.

Más del 70 % de los 651 alimentos examinados para el estudio contenía aditivos que, según investigaciones recientes, se han vinculado con “inflamación y alteraciones en el microbioma intestinal”, afirmó la primera autora, Elizabeth Dunford, profesora adjunta de Nutrición en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

“Lo que me sorprendió fue que el ingrediente principal en el 71 % de estos alimentos para bebés no era una fruta ni una verdura, sino uno o más aditivos”, explicó Dunford, quien también es consultora del Instituto George para la Salud Global, creador de FoodSwitch, una aplicación que contiene información nutricional de miles de productos en todo el mundo.

“Sabemos que el intestino de los bebés no está lo suficientemente desarrollado como para poder procesar los aditivos como lo haría el estómago de un adulto”, añadió. “No hay necesidad de estos aditivos; son simplemente cosméticos, diseñados para que la comida parezca más atractiva”.

Los nombres y marcas de los alimentos para bebés no se revelaron en el estudio publicado este miércoles en la revista Nutrients, revisada por pares.

Un número similar de alimentos para bebés del estudio se clasificaron como alimentos ultraprocesados ​​(UPF., por sus siglas en inglés). Algunos ejemplos incluyen galletas de animales y pescado, bocaditos y yogures azucarados. Los expertos afirman que los fabricantes diseñan los alimentos ultraprocesados ​​para que sean extremadamente agradables al paladar, lo que dificulta “comer solo uno”.

Alrededor del 62 % de los alimentos que consume un niño estadounidense son ultraprocesados, según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Las preferencias alimentarias comienzan en los primeros años de vida, por lo que los hallazgos del estudio son alarmantes, afirmó Jane Houlihan, directora de Investigación de Healthy Babies, Bright Futures, una alianza de organizaciones sin fines de lucro, científicos y donantes con la misión de reducir la exposición de los bebés a sustancias químicas neurotóxicas.

“Los bebés expuestos a alimentos ultraprocesados ​​aprenden a preferir el azúcar y los sabores artificiales a los alimentos naturales y ricos en nutrientes que sientan las bases para una vida de alimentación saludable”, afirmó Houlihan. “Las empresas de alimentos para bebés deberían facilitar, no dificultar, que las familias elijan opciones saludables”.

Estudios han demostrado que consumir tan solo un 10 % más de calorías diarias de alimentos ultraprocesados ​​(aproximadamente una porción) puede estar asociado con un 50 % más de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. También existe un 55 % más de probabilidad de obesidad y un 40 % más de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

La Asociación de Marcas de Consumo, que representa a los fabricantes de alimentos para bebés y otros productos, declaró a CNN en un correo electrónico que “actualmente no existe una definición científica consensuada de alimentos ultraprocesados”.

“Los fabricantes de alimentos se adhieren a los rigurosos estándares de seguridad basados ​​en la evidencia y a la política nutricional establecida por la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos] para ofrecer productos seguros, asequibles y convenientes de los que las familias dependen a diario”, declaró Sarah Gallo, vicepresidenta sénior de la asociación.

Los aditivos alimentarios incluyen conservantes para resistir el moho y las bacterias; emulsionantes para evitar la separación de ingredientes incompatibles; colorantes y tintes artificiales; potenciadores de fragancias y sabor; agentes antiespumantes, espesantes, blanqueadores, gelificantes y de glaseado; y azúcar, sal y grasas añadidos o modificados, diseñados para hacer los alimentos más atractivos.

Dunford y su equipo encontraron 105 aditivos únicos en los alimentos para bebés que examinaron. Más de la mitad eran aditivos que se suelen añadir a los alimentos ultraprocesados; el resto eran opciones más naturales, como el uso de zumo de limón como conservante o zumo de remolacha para dar color.

El 36 % de los alimentos para bebés contenía potenciadores sintéticos del sabor, como la carragenina, que se ha relacionado con la inflamación intestinal, según el estudio. Se encontraron espesantes como la carragenina, la goma xantana y la goma guar en el 29 % de los alimentos para bebés, mientras que tanto los colorantes alimentarios sintéticos como los emulsionantes se encontraron en el 19 % de los productos.

Un estudio de abril de 2025 encontró una relación entre espesantes y emulsionantes como el polisorbato 80, la carragenina, la goma xantana y la goma guar, y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. La goma xantana y la goma guar son derivadas de plantas y, según algunos estudios, suelen ser seguras, incluso beneficiosas. Sin embargo, otros estudios sobre estos aditivos han detectado alteraciones en la microbiota intestinal e inflamación.

Los colorantes alimentarios derivados del petróleo, vinculados a problemas de comportamiento en niños, han sido objeto de escrutinio por parte de la administración Trump. La FDA aprobó recientemente la remolacha como colorante alimentario natural y amplió el acceso al extracto de espirulina.

Sin embargo, en general, los expertos afirman que existe poca supervisión regulatoria para los alimentos infantiles que se venden en Estados Unidos. La Academia Estadounidense de Pediatría solicitó “reformas urgentes” al actual proceso regulatorio de la FDA para aditivos alimentarios en una declaración de política de 2018.

“Las empresas pueden añadir nuevas sustancias químicas a los alimentos infantiles sin ninguna revisión de seguridad de la FDA, simplemente declarándolas ‘Generalmente Reconocidas como Seguras’ (GRAS)”, afirmó Sarah Reinhardt, directora sénior de la campaña estratégica de sistemas alimentarios del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), una organización de defensa de la salud que monitorea las sustancias químicas en alimentos y productos de consumo.

“Si queremos proteger a los niños, necesitamos un etiquetado más riguroso, normas de marketing más estrictas y acabar con la laguna legal GRAS, para que cada aditivo sea revisado por seguridad antes de llegar al plato de un niño”, declaró Reinhardt en un correo electrónico.

Según el estudio, el azúcar añadido solo se encontró en alimentos ultraprocesados ​​para bebés y en niveles mucho más altos que en los productos sin UPF. Los snacks y alimentos para picar para bebés y niños pequeños presentaron los niveles más altos, y los productos ultraprocesados ​​contenían 2,5 veces más azúcar. Casi el 94 % de los productos envasados ​​en formato snack eran ultraprocesados, según el estudio.

“Los productos menos saludables con azúcares añadidos también contenían aditivos ultraprocesados, lo cual no me sorprende, ya que los productos con azúcares añadidos son más propensos a contener colorantes sintéticos, por ejemplo”, afirmó Dunford. “Ya sabemos que estos ingredientes vienen en combinaciones”.

Las bolsas de comida para bebés fueron uno de los principales problemas: en un análisis de 2024 de los mismos datos, Dunford descubrió que el 50 % del azúcar consumido en alimentos infantiles proviene de estas bolsas.

Ese mismo análisis reveló que el 70 % de los 651 alimentos para bebés no cumplía con las recomendaciones nutricionales de la Organización Mundial de la Salud sobre proteínas en alimentos para bebés y niños pequeños. Uno de cada cinco alimentos para bebés y niños pequeños contenía niveles de sal superiores a los límites sugeridos por la organización, y el 25 % no cumplía con las recomendaciones calóricas, según los investigadores.

Los padres pueden tomar medidas para limitar la exposición de sus bebés al ultraprocesamiento y a los aditivos que lo acompañan, afirmó Houlihan.

“Siempre que sea posible, prepare comidas en casa con ingredientes frescos e integrales como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales”, concluyó. Si compra alimentos envasados ​​o procesados, revise rápidamente la lista de ingredientes y elija opciones con ingredientes más sencillos y conocidos. Si es difícil identificar la composición de un producto, podría ser ultraprocesado y no ser la mejor opción para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.