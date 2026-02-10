Trump avanza con los planes para construir el arco más grande del mundo a pesar de las preocupaciones estructurales

Por Betsy Klein, Ian Berry y Renée Rigdon, CNN

El presidente Donald Trump quiere construir un arco, y quiere que sea el más grande del mundo. Pero, aunque sugirió que firmará un decreto para su creación, el proyecto enfrenta resistencia y probablemente se topará con obstáculos legales antes de poder proceder.

Trump quiere una versión estadounidense del Arco del Triunfo de París, pero más grande: el Arco de la Independencia tendría 76 metros (250 pies) de altura para conmemorar el 250º aniversario de la nación. (El Arco del Triunfo tiene 50 metros, o 165 pies, de altura). Según las medidas estándar, equivaldría a un edificio de entre 16 y 20 plantas.

Se trata simplemente del más reciente —y más ambicioso— intento de Trump por imponer su estilo y gustos en la capital del país. Sin embargo, los conservacionistas advierten que la estructura propuesta, que se situaría frente al Monumento a Lincoln al otro lado del río Potomac, bloqueará vistas históricamente significativas en ambas direcciones y podría suponer un peligro para el tráfico aéreo en el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La estructura del arco propuesto tendría 50 metros (165 pies) de alto y 50 metros (165 pies) de ancho, con un pedestal de 7,6 metros (25 pies) y una enorme escultura de bronce dorado de la Dama Libertad de 18 metros (60 pies) en la cima, según una fuente familiarizada con los planos, a quien se le garantizó el anonimato para que pudiera hablar libremente sin repercusiones profesionales. Aún no se ha seleccionado un escultor para esa parte del proyecto, según dicha fuente. Se consideraron versiones más pequeñas, de 50 y 37 metros (165 y 120 pies) de alto con esculturas de 12 y 9 metros (40 y 30 pies), añadió la fuente, pero Trump está “totalmente decidido a construir este enorme arco”.

Con su tamaño actual, el arco tendrá aproximadamente la mitad del tamaño del Monumento a Washington, que mide 168 metros (550 pies) de altura, y más del doble del Monumento a Lincoln, de 30 metros (98 pies). Además, sería el arco monumental más grande del mundo, unos 9 metros (30 pies) más alto que el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Las representaciones más recientes del arco de piedra propuesto presentan columnas, águilas, coronas y la Estatua de la Libertad dorada.

“El arco será uno de los monumentos más emblemáticos no solo de la ciudad de Washington sino de todo el mundo”, dijo a CNN el portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle.

El diseño se está “refinando”, según un funcionario de la Casa Blanca, y se presentará para su aprobación ante dos comisiones clave: la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, dos organismos que Trump ha llenado de leales suyos. Pero, a diferencia de su proyecto de salón de baile, el arco no se encuentra en terrenos de la Casa Blanca y, por lo tanto, no está exento de la revisión de preservación histórica.

El monumento se ubicaría sobre una rotonda al pie del Puente Conmemorativo de Arlington, justo entre el Cementerio Nacional de Arlington y el Monumento a Lincoln. Técnicamente, el sitio se encuentra dentro de los límites de Washington. Sin embargo, dicha ubicación bloquearía drásticamente la vista entre el Monumento a Lincoln y la Casa Arlington, antigua residencia del líder confederado Robert E. Lee y ahora un elemento central del Cementerio Nacional de Arlington.

Esa vista tiene un significado histórico especial. Tras el abandono de la casa en la cima de la colina por parte de la familia Lee en mayo de 1861, luego la secesión de Virginia de la Unión, el Ejército de Estados Unidos comenzó a utilizarla como campamento y, con el tiempo, para entierros militares, en parte como medida disuasoria para el regreso de la familia Lee, según el sitio web del Cementerio Nacional de Arlington.

Actualmente, el espacio entre la casa y el Monumento a Lincoln, que está conectado por el puente que cruza el Potomac, representa “un esfuerzo muy consciente de vincular estas cosas”, dijo Bryan Clark Green, historiador de la arquitectura y conservacionista.

Green, quien se desempeñó como designado por Joe Biden en la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, no se opone a un monumento en este sitio, pero argumentó que la escala del proyecto obstruiría la línea de visión.

“La idea de construir un monumento en este sitio podría ser realmente atractiva si se dimensionara adecuadamente”, dijo. “Creo que es demasiado grande. Dominará por completo el sitio y los monumentos que lo rodean”.

La Casa Blanca no respondió a la pregunta de CNN sobre el posible impacto del arco en el Cementerio Nacional de Arlington.

Las preocupaciones sobre el proyecto se extienden a la seguridad en el aire.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) exige a los promotores inmobiliarios que presenten un aviso al menos 45 días antes de la construcción de cualquier estructura de más de 60 metros (200 pies) de altura sobre el nivel del suelo, así como para estructuras de menor altura ubicadas cerca de aeropuertos o instalaciones de navegación. Si bien la FAA no emite permisos de construcción, los gobiernos locales suelen evaluar las conclusiones de la agencia sobre el impacto de una estructura en la seguridad antes de aprobar proyectos.

Una revisión de CNN de los registros de obstáculos disponibles públicamente muestra que el espacio aéreo a menos de cinco kilómetros del Aeropuerto Nacional Reagan ya está plagado de obstrucciones. Durante el último año, la FAA ha evaluado cientos de estructuras en esa zona, incluyendo grúas de hasta 102 metros (335 pies) y edificios de más de 97 metros (318 pies).

El arco propuesto por Trump se ubicaría a pocos metros del corredor utilizado para los vuelos que se aproximan al aeropuerto desde el norte. Una revisión de CNN de la trayectoria de aproximación final al aeropuerto muestra que la ubicación propuesta del arco sería en un punto donde las aeronaves pasan a una altitud baja de tan solo 150 metros, lo que genera preocupación por el estrecho margen de error del piloto en una de las zonas de espacio aéreo más estrechas del país.

CNN contactó a la FAA, que remitió las preguntas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a las preguntas de CNN sobre seguridad aérea.

Es probable que los planes para el arco sean aprobados por los dos organismos con sede en Washington que Trump ha llenado de aliados, pero el arco puede enfrentar otras revisiones más desafiantes que requieren participación pública, incluidas las de la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley Nacional de Preservación Histórica.

Como parte de esas revisiones, se espera consultar a las partes interesadas, incluido el Cementerio Nacional de Arlington, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Washington, entre otros.

Y es casi seguro que el proyecto generará desafíos legales que podrían retrasarlo, en parte porque los oponentes pueden verlo como su única opción para desafiar a un Gobierno que no siempre respeta las normas procesales.

“Hay pocas razones para creer que esos límites se respetarían”, dijo Greg Werkheiser, un abogado especializado en preservación histórica que demandó al Gobierno de Trump por los planes del presidente de pintar el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

“Eso deja al litigio como última salvaguarda, colocando un peso extraordinario sobre los tribunales federales; e incluso entonces, la pregunta es si se cumplirán las órdenes judiciales legales”, agregó.

CNN se ha puesto en contacto con el National Trust for Historic Preservation, que actualmente está envuelto en la demanda por el salón de baile de Trump, para obtener comentarios sobre los planes del arco. Un juez federal expresó su escepticismo el mes pasado respecto a que la Casa Blanca tenga la autoridad legal para construir el salón de baile sin la autorización expresa del Congreso.

La cuestión jurídica clave para el arco, dijo Werkheiser, es si el presidente y la comisión que él seleccione siguen el proceso requerido.

“No se trata de si un arco es bueno o malo. Se trata de si una estructura de 76 metros [250 pies] que eclipsaría el Monumento a Lincoln y bloquearía las vistas icónicas del Cementerio Nacional de Arlington perjudicaría los recursos históricos y debería ubicarse en otro lugar. […] ¿Acatará el presidente las leyes que permiten al público participar en estas decisiones”, preguntó.

Con información de Pete Muntean de CNN.