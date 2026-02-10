Tiroteo masivo en una escuela y una vivienda de de Canadá deja al menos nueve muertos, dice la Policía

Por Lex Harvey, CNN

Al menos nueve personas murieron en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una propiedad residencial en la parte noreste de la provincia de Columbia Británica, informó la Policía canadiense el martes.

La Policía respondió a informes de un atacante activo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge alrededor de la 1:20 p. m. hora local del martes, donde encontraron a seis personas muertas y decenas de heridos. Otra persona murió mientras era trasladada al hospital.

El presunto tirador también fue encontrado muerto con “lo que parece ser una herida autoinfligida”, dijo la policía.

Dos víctimas han sido trasladadas en avión al hospital con heridas graves o mortales. Otras 25 personas con heridas que no ponen en peligro la vida están siendo atendidas en un centro médico local, informó la policía.

Otras dos personas fueron encontradas muertas en una residencia que se cree está relacionada con el incidente, dijo la policía en un comunicado.

“Los agentes están realizando búsquedas adicionales en otras casas y propiedades para determinar si hay alguien más herido o de alguna manera vinculado a los hechos de hoy”, dice el comunicado.

La policía “no cree que haya sospechosos pendientes ni una amenaza continua para el público”, según el comunicado. Una alerta de emergencia anterior que pedía al público refugiarse en el lugar fue levantada a las 5:45 p.m. hora local.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de los grados 7 a 12, según el sitio web de la provincia.

“Debido a los trágicos eventos que ocurrieron hoy en la comunidad de Tumbler Ridge, la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y la Escuela Primaria Tumbler Ridge permanecerán cerradas por el resto de la semana”, dice un aviso en el sitio web.

