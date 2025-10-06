Ucrania atacó a Rusia con más de 250 drones durante la noche, según el Ministerio de Defensa ruso

Por Kosta Gak y Lex Harvey

Ucrania atacó a Rusia con más de 250 drones durante la noche de este domingo, informó el Ministerio de Defensa ruso, lo que provocó daños en infraestructura y dejó sin electricidad a decenas de miles de residentes en la región de Bélgorod.

Rusia interceptó y destruyó 251 drones ucranianos, según el ministerio, incluidos 40 sobre Crimea —anexada ilegalmente por Rusia en 2014—, 34 sobre la región de Kursk y 30 sobre la región de Bélgorod. El ministerio no precisó cuántos drones ucranianos fueron lanzados en total.

El ataque nocturno dañó el suministro eléctrico en siete municipios de la región de Bélgorod, que limita con Ucrania, según el gobernador Viacheslav Gladkov. Casi 40.000 residentes quedaron sin electricidad, dijo Gladkov en Telegram.

Los escombros que cayeron hirieron a una persona en Nizhni Nóvgorod, una región al este de Moscú, indicó el gobernador Gleb Nikitin en una publicación en Telegram.

El ataque de Ucrania ocurre mientras Moscú ha intensificado sus ofensivas en las últimas semanas, en particular contra la red energética y los sitios de producción de gas ucranianos, a medida que se acerca el cuarto invierno de la guerra y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates siguen estancados.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 116 drones hacia Ucrania durante la noche del domingo al lunes, alcanzando siete localidades en un ataque que continúa. Cuatro ucranianos resultaron heridos en los ataques nocturnos, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Al menos cinco ucranianos murieron durante la noche del sábado al domingo en un gran ataque con misiles y drones por parte de Rusia, según autoridades locales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.