¿Volar sigue siendo seguro? Esto dicen los expertos

En el momento de la colisión del miércoles en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, un controlador aéreo estaba trabajando en dos posiciones de torre diferentes y manejaba tanto el tráfico local como el de helicópteros, comentó una fuente de control aéreo a CNN. La fuente describió la configuración como no inusual. Sin embargo, The New York Times reportó que un informe preliminar interno de la FAA dice que la dotación de personal “no fue lo habitual para el momento del día y el volumen de tránsito”.

