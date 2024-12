Por qué las potencias extranjeras siguen apuntando a Siria tras la caída del régimen de Assad

Las FDI continuaron su avance más allá de la cumbre, hasta Beqaasem, a unos 25 kilómetros de la capital siria, según Voice of the Capital, un grupo activista sirio. CNN no pudo confirmar esa afirmación de forma independiente.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.