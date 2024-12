La popular vitamina D no previene caídas ni fracturas en adultos mayores, dicen expertos. ¿Qué puede ayudar?

“En el mayor ensayo de control aleatorizado, que incluyó a 25.871 adultos de 50 estados, se observó que la administración de suplementos de vitamina D frente al placebo no reducía el riesgo de fractura, y ello en adultos de mediana edad y mayores generalmente sanos”, señaló la Dra. Meryl LeBoff, autora del estudio, jefa de la sección de calcio y huesos de la División de Endocrinología, Diabetes e Hipertensión del Hospital Brigham and Women’s de Boston y profesora de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, que no participó en el nuevo proyecto de recomendación del USPSTF.

La ingesta de suplementos de vitamina D no se tradujo en un “riesgo significativamente menor” de fracturas entre los adultos de mediana edad y mayores, en un estudio publicado en 2022 en la revista New England Journal of Medicine .

“Existen diferencias raciales y étnicas en cuanto a quién consume la cantidad diaria recomendada en su dieta, con tasas más altas de insuficiencia de calcio en la dieta en personas negras no hispanas o asiáticas no hispanas. Por tanto, si el objetivo es consumir calcio o vitamina D únicamente a través de la dieta o de suplementos dietéticos, como Ensure o Boost, mucha gente no lo conseguirá sólo con la dieta”, explicó. “Tomar suplementos de calcio, con vitamina D para facilitar la absorción del calcio, completa lo que alguien no puede conseguir solo con la dieta”.

