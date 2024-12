Estados Unidos trabaja para garantizar que las armas químicas de Assad no caigan en “manos equivocadas”

Singh se negó a entrar en la escala estimada del arsenal de armas químicas en Siria, y dijo que no hay fuerzas estadounidenses dedicadas a “cazarlas”. No respondió a una pregunta sobre si Estados Unidos estaba proporcionando inteligencia a otros grupos para localizarlas. “Tenemos experiencia en este tema y lo estamos haciendo a través de nuestros socios en el terreno para asegurarnos de que esas armas no caigan en las manos equivocadas”, dijo.

