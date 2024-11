Los palestinos vivieron bajo ocupación durante décadas antes de la guerra. Un palestino y un israelí se unieron para mostrarle al mundo su realidad

Abraham: Hay momentos en la historia en que las políticas se vuelven invisibles para la gente porque ocurren con mucha frecuencia. Es simplemente algo rutinario. Es parte de la opresión rutinaria. Pienso en Sudáfrica, por ejemplo. Hubo momentos en que se consideraba normal, bajo el régimen del apartheid, que ciertas personas no pudieran votar por el gobierno principal. Era algo normal. No era necesario informar al respecto. Y esto es lo que realmente está sucediendo aquí en Masafer Yatta. Ayer se demolieron casas. ¿Se informó de ello en alguna parte? No se informará de ello, porque así es la vida cotidiana, la vida rutinaria, bajo la ocupación militar.

Al fin y al cabo, no somos gente poderosa y si la gente que tiene poder no lo utiliza para cambiar la realidad, las cosas no van a cambiar. Podemos hacer un millón de documentales al respecto, pero no van a cambiar su realidad.

Basel Adra : No, no lo era. Lo que buscaba era documentar. Documentar las cosas que me rodeaban era el objetivo, y siempre me pareció importante captar los incidentes que sucedían a nuestro alrededor como evidencia de la realidad de lo que estaba sucediendo. Y luego, después de años, los chicos se unieron y decidimos juntos que queríamos hacer una película.

