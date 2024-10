Empeora la crisis de Boeing: la compañía pedirá un préstamo de miles de millones de dólares

En los últimos seis años, Boeing ha sido sacudido por un problema tras otro, que van desde lo embarazoso hasta lo trágico. Dos accidentes del 737 Max mataron a 346 personas, una tragedia por la cual la compañía acordó declararse culpable de engañar a la Administración Federal de Aviación durante el proceso de certificación del avión. Un juez federal está considerando si acepta o no su acuerdo de culpabilidad que incluiría hasta US$ 487 millones en multas y requeriría que opere bajo la supervisión de un monitor designado por el tribunal. Los abogados de las familias de las víctimas del accidente argumentaron en la corte que la pena no es lo suficientemente severa.

En una presentación regulatoria el martes por la mañana, la compañía anunció planes para solicitar un préstamo de US$ 10.000 millones de un consorcio de bancos. También anunció por separado planes para recaudar US$ 25.000 millones mediante la venta de acciones y deuda. Los planes de préstamo de US$ 10.000 millones se incluirían en los US$ 25.000 millones que Boeing presentó para recaudar.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.