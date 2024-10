El mortal ataque con drones de Hezbollah expone las debilidades de Israel

Lanzado desde el sur del Líbano, un avión no tripulado logró penetrar las defensas aéreas israelíes sin ser detectado y alcanzó la base de la Brigada Golani a unos 65 kilómetros de la frontera con Israel. El ataque tuvo lugar el domingo poco después de las 19:00 horas (a la hora de la cena) y aunque las fuerzas no han publicado ningún detalle sobre el lugar del impacto, las fotos del lugar dejan claro que el avión no tripulado impactó en el comedor de la base.

