Luis Tiant, un gigante que se quedó a la espera

Tiant se ganó el cariño de la afición de los equipos en los que jugó desde finales de la década de 1950, no solo por su capacidad para dominar bateadores mientras estuvo en el mejor momento de su carrera, cuando fue dos veces líder en efectividad de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), sino también por su particular “windup”, ese modo de desplazar su cuerpo hacia atrás antes de lanzar la pelota por un lado del brazo, que hacía muy difícil a los bateadores rivales descifrar sus movimientos.El cubano, quien pasó 17 años alejado de sus padres en su búsqueda del éxito en el deporte, jugó en seis equipos de la MLB: Cleveland Indians, Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Yankees, Pittsburgh Pirates y California Angels. Entre Cleveland y Boston, con su forma poco habitual de lanzar y su peculiar mostacho en forma de herradura, dejó su más perdurable huella.

