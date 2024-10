Las campañas de Harris y Trump se disputan a los cruciales votantes latinos en la reñida Pensilvania

“Les digo: ‘Soy latino. Me invitó a hablar en su mitin'”, dijo Campo, explicando su respuesta. “Y no sólo eso, sino que habló bien de mí delante de todo el mundo. Así que si odiara a los latinos, primero, no me habría invitado. Segundo, no habría dicho todas esas cosas buenas que dijo de mí después”.

“Aún no estoy decidido porque la base fundamental que siempre he buscado es qué candidato tiene en cuenta los intereses de los hispanos”, dijo Santana en español. “Hoy por hoy, no he visto eso (de ningún candidato)”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.