SpaceX se dispone a lanzar una misión para devolver a los astronautas del Starliner, retrasada desde hace tiempo

Cuando se le preguntó si le costaba adaptarse a la perspectiva de esperar meses más para volver a casa, Wilmore dijo durante una rueda de prensa el 13 de septiembre desde la estación espacial: “No me voy a preocupar por ello. Quiero decir, no tiene ningún beneficio. Así que mi transición fue -quizá no fue instantánea- pero estuvo bastante cerca”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.