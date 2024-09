Cómo prepararse para la llegada del huracán Helene a Estados Unidos

En la mayoría de las áreas, la peor parte de la tormenta llegará durante la noche. Esto requiere preparaciones especiales. “Si alguien se va a la cama a las 9 o 10 de la noche (hora local), puede parecer que no es tan malo. Solo hay una ligera brisa, tal vez vientos de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 kilómetros por hora) y lluvia. Pero para las 2 o 3 a.m., esos vientos podrían ser de 50 a 60 millas por hora (80 a 96 kilómetros por hora), potencialmente, por lo que necesitas prepararte para eso antes de irte a dormir,” dijo Miller. Los huracanes han cambiado y la forma en que nos preparamos para enfrentarlos también debería cambiar Miller aconseja subir el volumen de tu teléfono o reloj para que puedas escuchar cualquier alerta de emergencia. También es una buena idea asegurarse de que esos dispositivos estén cerca de ti y completamente cargados. Se espera que muchas áreas se queden sin electricidad durante la noche, y los fuertes vientos pueden retrasar el inicio de los trabajos de restauración. Las fuertes lluvias pueden saturar el suelo y los fuertes vientos pueden hacer que los árboles se caigan, por lo que, de ser posible, es una buena idea dormir en una parte de tu casa que esté alejada de árboles altos. “Eso es algo que la gente puede hacer: elegir una habitación en su casa que esté más protegida de los escombros que caen y dormir allí esta noche”, dijo Miller. En caso de que la tormenta genere tornados, lo cual es probable, Miller aconseja dormir en la planta baja en una habitación interior, lejos de cualquier ventana. Aquí hay algunas otras cosas que puedes hacer ahora para prepararte y mantener a tu familia segura: Verifica la ubicación de tus refugios más cercanos. La Cruz Roja mantiene un mapa. Empaca una “bolsa de emergencia” o caja. Llévala si necesitas salir de casa rápidamente. Aquí está lo que debe ir en ella. Haz copias digitales de todos los documentos importantes. Basta con simplemente tomar una foto de documentos como tu licencia de conducir con tu teléfono. Asegura los objetos exteriores. Los vientos fuertes pueden convertir los objetos al aire libre en proyectiles. Guarda los muebles de exterior y mueve las plantas adentro. Abastece de alimentos no perecederos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dice que planees un suministro de alimentos para tres días por persona y por mascota. Prepárate para cómo usarás esos alimentos. Elige alimentos básicos que no se echen a perder si pierdes electricidad. Muele tus granos de café o consigue café instantáneo. Compra leche de larga conservación o paquetes individuales de condimentos. Considera usar platos de papel y utensilios de plástico. Mantén un botiquín de primeros auxilios básico a mano. La Cruz Roja tiene algunas recomendaciones sobre lo que debe ir en él. Ten herramientas listas también. Podrías necesitar una navaja suiza o una herramienta tipo Leatherman, una llave para cortar los servicios públicos o una sierra para cortar ramas de árboles. Localiza tus linternas y ponles baterías nuevas. Carga completamente todos los teléfonos, tabletas y computadoras. Descarga películas y programas de televisión en una tableta para mantener la cordura en caso de un corte de energía prolongado y lluvias intensas. Ten una fuente de energía de respaldo para tus dispositivos electrónicos, como una batería portátil. Asegúrate de tener cables de carga de automóvil para tus dispositivos. Llena el tanque de gasolina o carga tu vehículo eléctrico. Prepara tu generador. Si usas un generador de respaldo para la energía, asegúrate de tener combustible para él y nunca lo uses dentro de la casa. Ubica fuentes de información a las que puedas tener acceso sin electricidad. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sugiere radios que funcionen con baterias o con manivela. Si tienes una conexión de bajo ancho de banda, puedes usar el sitio lite de CNN.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.