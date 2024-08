ANÁLISIS | ¿Se acerca Venezuela a un modelo como el de Nicaragua?

De esta forma, los habitantes de Venezuela (con un desplome económico en la última década) y Nicaragua (con el segundo PIB per cápita más bajo de América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial), dependen cada vez más de las remesas familiares. En el país centroamericano casi se triplicaron en el último lustro, cuando pasaron de ser US$ 1.682 millones en 2019 a US$ 4.660 en 2023. El Fondo Monetario Internacional estimaba que para finales de 2023 los envíos de los migrantes alcanzarían el 28% del producto interno bruto, el doble de su nivel de finales de 2021.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.