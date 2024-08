Un depósito subterráneo en Marte podría llenar océanos en la superficie del planeta, según un estudio

“El agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué (el depósito subterráneo) no sería un entorno habitable”, agregó Manga. “Sin duda es así en la Tierra: minas muy profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna prueba de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de albergar vida”.

Los futuros astronautas que exploren Marte se enfrentarían a toda una serie de desafíos si intentaran acceder al agua, porque está ubicada entre 11,5 y 20 kilómetros debajo de la superficie, según el estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

