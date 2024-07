Cronología del fracaso de Biden por la reelección: los 25 días que desmoronaron su campaña

28 de junio – Ante las críticas inmediatas por su actuación en el debate, el presidente vuelve a la campaña electoral con visitas a Carolina del Norte y Nueva York. Durante su enérgico discurso ante sus partidarios en Carolina del Norte, Biden reconoció sus deficiencias en el debate: “Sé que no soy un hombre joven. No camino tan tranquilo como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé. ¡Sé decir la verdad!”.

