Candidatos opositores venezolanos hablan del aborto, su ideología y su primera acción de gobierno

Nombre completo: José Dionisio Brito Rodríguez Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1972 en Barcelona, estado Anzoátegui Estado civil: divorciado Hijos: ocho Profesión: licenciado en administración industrial Partido por el que se postula: Primero Venezuela, Primero Justicia, Unidad Visión Venezuela y Venezuela Unidad. (Primero Justicia es una organización entregada a Brito por el Tribunal Supremo de Justicia, en un fallo calificado de robo por sus fundadores). ¿Es usted gobierno u oposición? Soy oposición, totalmente opositor tanto a la cúpula gobernante como a la cúpula que se disfraza de oposición en Venezuela y que forman parte de lo que llamamos “la cúpula nefasta” y que no trabaja realmente por el bienestar de los venezolanos. Tendencia económica: Yo no creo en esas etiquetas, no creo que la economía de un país como Venezuela se pueda ubicar en tendencias. No creo en derechas ni en izquierdas, no creo ni en dogmas e ideologías. Yo creo en el ser social. Por eso, junto a mi equipo estamos implementando la economía humana, donde colocamos al hombre y a la mujer como el referente y que no sea la cifra lo importante. Tendencia política: soy profundamente nacionalista, profundamente venezolanista. ¿Religión?: católico ¿Cómo se financia?: Con lengua, saliva y tacón, jajaja… Yo me financio trabajando duro. ¿Ha tenido cargos públicos?: Sí. Fui concejal, pasé por la Alcaldía del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, aspiré a la Gobernación de Anzoátegui y no llegué y he sido dos veces diputado en la Asamblea Nacional. ¿Está a favor del derecho al aborto?:Es una pregunta que no se puede cerrar entre el sí y el no, porque la vida tiene sus matices. Yo estoy de acuerdo con que se pueda aprobar el aborto, siempre y cuando se relacione con temas de abusos sexuales, problemas congénitos del feto, problemas de salud que pongan en riesgo a la madre; pero no estoy de acuerdo en que se apruebe el aborto para premiar la irresponsabilidad de un hombre y una mujer. ¿Está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo?: Estoy de acuerdo, porque para mí el matrimonio es un contrato social y uno firma un contrato con quien uno quiere y tiene planes a futuro. ¿Apoya las iniciativas para reducir el calentamiento global?: Claro, eso pasa por hacer un llamado enérgico a las grandes potencias. De ganar la Presidencia, ¿cuál sería su primera acción de gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? Mejorar la economía de los venezolanos. En un país monoproductor como Venezuela buscaría romper con el viejo modelo rentista y extractivista en materia petrolera, para convertir a Venezuela en el gran emporio petroquímico de Latinoamérica. Mi primer decreto sería un aumento general de sueldos y salarios que suponga también una gran apertura económica y que eso vaya con las alianzas estratégicas. Además, dejar claro que aquí no haremos persecuciones ni una política de conflicto… para pelear se necesitan dos y en mi gobierno no habrá camorras políticas. Llegó la hora de enfocarnos en el bienestar de toda Venezuela. ¿Cuál es su libro favorito? Un libro como tal no tengo, quizás dependa un poco más de la temática. Si me hablas de la historia de Venezuela una serie extraordinaria es “La historia fabulada”, de Francisco Herrera Luque. Pero si me hablan de los libros que tienen que ver con la economía mundial “Los condenados de la tierra”, de Frantz Fanon. ¿Cuál es su canción favorita? La salsa, la música llanera. Realmente escucho todo tipo de música. ¿Cuál es su película favorita? No sé decir si es la favorita, pero si es la que más he visto: “La guerra de Murphy”, con Peter O’Toole. Eslogan de vida: Más vale fracasar por intentar triunfar, que dejar de triunfar por temor a fracasar. Redes sociales: @josebritoven

Nombre completo: Javier Alejandro Bertucci Carrero. Fecha y lugar de nacimiento: 16 de noviembre de 1969, en Guanare, estado Portuguesa. Estado civil: casado Hijos: cuatro Profesión: pastor, productor agropecuario y empresario. Partido por el que se postula: El Cambio. Tendencia económica: creo en la propiedad privada y la competencia leal con justicia e integridad. La generación de riqueza debe surgir de la solución de problemas, la satisfacción de necesidades o la contribución a la felicidad ajena, sin causar daño a terceros. Mi visión económica se basa en valores que anteponen la dignidad humana a cualquier ideología. Tendencia política: conservador. ¿Es usted gobierno u oposición? Absolutamente opositor. Religión: cristiana. ¿Cómo se financia?: La ausencia de una figura paterna me llevó a trabajar desde mi infancia. Tuve emprendimientos, como contratos de jardinería y venta de chaquetas de cuero, acumulé capital y diversifiqué mis inversiones. En 1987 registré mi empresa agropecuaria y mi experiencia en el campo y la ganadería ha sido fundamental en mi desarrollo económico. La solidaridad, un valor que he aprendido y practicado como pastor, ha alimentado mi espíritu y ha movido voluntades en mis proyectos, incluso en la política. Cargos públicos anteriores: ninguno ¿Está a favor del derecho al aborto?: Me opongo al aborto y considero que las políticas actuales no abordan el problema de fondo, sino que desvalorizan la vida humana. Abogo por esfuerzos gubernamentales que preserven la vida, incluyendo programas de adopción, apoyo psicológico a víctimas de violación, acompañamiento durante el embarazo y cobertura financiera para el desarrollo del bebé. Además, es esencial promover una cultura de paz y valores, y políticas efectivas contra los violadores. ¿Está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo?: Somos respetuosos con cualquier minoría y de las decisiones que cada persona toma, pero no apoyamos las imposiciones a la mayoría de una ley impulsada por una minoría, porque no es correcto. De acuerdo con nuestra Constitución, estas leyes, cuya iniciativa sea impulsada por minorías, deberían ir a un referendo consultivo para que sea el país el que decida. Esta es una respuesta institucional, no sesgada por ningún tipo de tradición o legalismo. El pueblo es el que debe decidir si quiere en su legislación una ley que permita esta práctica que impulsa una minoría. ¿Apoya las iniciativas para reducir el calentamiento global?: Las iniciativas contra el calentamiento global deben ser objetivas y no extremistas. Deben enfocarse en los principales causantes del daño ecológico, como las centrales nucleares y la producción de armamento atómico, en lugar de imponer restricciones extremistas a la población. Los países tienen derecho a utilizar sus recursos para su desarrollo y es curioso que muchas de estas iniciativas provengan de países desarrollados. De ganar la Presidencia ¿cuál sería su primera acción de gobierno?: Lo primero es decirle al mundo que llegó una democracia plena y amplia. ¿Cuáles son sus prioridades?: La gente. Un país no es solo su territorio, un país no es solo las riquezas de su suelo; el país es su gente. ¿Cuál es su libro favorito?: la Biblia. ¿Cuál es su canción favorita?: “En el monte Calvario”, un himno cristiano que data del siglo XIX. ¿Cuál es su película favorita?: “Matrix”. Eslogan de vida: “Uno no hace lo que hace por lo que otros hacen, sino que uno hace lo que hace por lo que uno es”. Redes sociales: @javierbertucci

