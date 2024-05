Nayib Bukele asumirá segundo mandato con el desafío de mejorar la economía de El Salvador

Desde 2021, el salario mínimo es de US$ 365 mensuales para el sector comercio, servicio, industria y otras actividades de agroindustria; US$ 359 mensuales para el sector textil y de US$ 243 para las actividades agrícolas, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador.

