Final de la Champions League Borussia Dortmund – Real Madrid: previa, a qué hora, cuándo y cómo ver

En tanto, el Borussia se presenta en la final como una de las sorpresas del torneo, pero esto no quiere decir que no merezca su lugar en el partido decisivo. El club alemán quedó en primer lugar de su grupo, considerado por muchos como el más complicado del certamen. Si bien su récord no es perfecto en esta Champions, se puede destacar que en 12 partidos solamente registró dos derrotas y tres empates, según datos de la UEFA.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.