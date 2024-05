Dollar Tree se muda a las tiendas de 99 Cents Only

99 Cents Only era una cadena regional y vendía comestibles. Dollar Tree, una empresa nacional con ubicaciones principalmente suburbanas, ofrece productos discrecionales como artículos para fiestas y para el hogar. Dollar Tree fue la última cadena de tiendas de un dólar que se mantuvo vendiendo todo por US$ 1 antes de subir los precios en 2021 a US$ 1,25 o más.

