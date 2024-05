Cinco cosas que probablemente no sabías sobre el mayor robo de arte de la historia

“Gardner Art Heist: Stealing Beauty”, de How It Really Happened se estrena en CNN el domingo 19 de mayo a las 9 p.m., hora del Este/Pacífico.

“Cuando abrió el museo en 1903, ordenó que fuera gratuito para ganarse el aprecio y la asistencia de todo Boston”, contó a CNN Stephan Kurkjian, autor de “Master Thieves: The Boston Gangsters Who Pulled Off the World’s Greatest Art Heist”. “Su museo, en ese momento, contenía la colección de arte más grande de un particular en Estados Unidos”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.