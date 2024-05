ANÁLISIS | La misión de Julian Assange era cambiar el mundo, pero ¿a qué precio?

Cinco organizaciones de medios internacionales que colaboraron con Assange han pedido al Gobierno de Estados Unidos que ponga fin a su procesamiento por publicar material clasificado. En una carta de 2022, representantes de The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel argumentaron que publicar no es un delito.

