Una nueva película de ‘El señor de los anillos’ se estrenará en 2026

Serkis se desempeñó como director de la segunda unidad en la trilogía de El Hobbit de Jackson y dirigió la película de 2021 “Venom: Let There Be Carnage”.

View this post on Instagram A post shared by Andrew Serkis (@andyserkis)

(CNN) — El equipo ganador del Oscar detrás de las exitosas trilogías de “El Señor de los Anillos” (“Lord of the Rings) y “El Hobbit”, valoradas en casi US$ 6.000 millones de dólares, se reúne para producir dos nuevas películas.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.