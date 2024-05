Biden dice que dejará de enviar bombas y munición de artillería a Israel si lanzan una invasión a gran escala en Rafah

“La idea de que si devuelves un cheque te cobran una comisión de US$ 30 por devolverlo, la he cambiado. Lo he cambiado: no puedes cobrar más de US$ 8 por eso. O tu tarjeta de crédito. El retraso en el pago. US$ 35. Hay avaricia empresarial y hay que acabar con ella”, afirmó.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.