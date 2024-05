“Me voy hacia lo desconocido”: palestinos que huyen de Rafah describen su miedo y desesperación tras el ataque de Israel

“Es la cuarta vez que me desplazan. De Nuseirat a Khan Younis, luego a Rafah, y ahora otra. No sé adónde me dirijo”, dijo un hombre a CNN.

“Llevo toda mi vida aquí. Mi familia está rota por siete partes. Siento que es el fin de la vida. Ya no puedo pensar. He dejado atrás 59 años de vida, todos mis recuerdos, las fotos de mis hijos, el contrato de mi casa. Sólo Dios sabe cuánto esfuerzo he invertido en ello. No es sólo mi sentimiento, es el de todos”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.