José “Pepe” Mujica padece cáncer de esófago, confirma su médica tratante

“Todo lo que nace, nace pa’ morirse, hay que aceptarlo, y yo he tenido una suerte… tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo de gratis, ¿qué me voy a quejar? Cuando me toque, me toque, pero, por eso, pero es la vida es hermosa y eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente joven, que no se sienta quebrado, que porque está pelado, que porque tiene dificultad, que porque no puede comprar esto, que perdió el trabajo como si fuera el fin del mundo. La vida es hermosa y hay que pelearla y vivirla con la mayor intensidad que se pueda”.

