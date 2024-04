Conclusiones del noveno día del juicio a Trump por pagos de dinero por silencio

Describió en detalle sus conversaciones con el entonces jefe de contenido de American Media Inc. Dylan Howard, ayudado por intercambios de texto entre los dos ricos en detalles para ayudar a refrescar la memoria de Davidson, cuando cerró un acuerdo de US$ 150.000 con AMI para la historia de McDougal y luego llegó a un acuerdo de US$ 130.000 directamente con Cohen para Daniels después de que AMI se retractara.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.