Petro y su gabinete buscan un segundo aire para su gobierno en medio de presión ciudadana en las calles y en las redes sociales

En ese sentido, el senador Iván Cepeda, un hombre muy cercano a Petro, se mostró en desacuerdo con una Asamblea Constituyente y afirmó que es necesario buscar nuevas alianzas políticas para sacar adelante las reformas. “Y si hay una crítica, que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas, la ejecución por supuesto, es que no ha sido suficientemente perseverante para lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para esto que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos Pacto Histórico si no es para eso? No es posible hacer dos cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles, en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Y también la idea de una Asamblea Constituyente, yo no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo el viernes en el marco de un foro del partido En Marcha, que integra la coalición de gobierno.

