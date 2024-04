¿Debo tomar suplementos para dormir? Una médica lo explica

No estoy segura de que este brebaje cumpla una norma basada en la evidencia para tratar el insomnio, pero parece bastante seguro, siempre y cuando los productos se compren en lugares de confianza. Puede que algunas personas respondan a él debido a un efecto placebo, pero a eso, yo digo, ¿por qué no? Si ayuda a alguien a conciliar mejor el sueño y no causa daños, que siga haciéndolo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.