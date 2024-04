Boeing pagará US$ 443 millones a las aerolíneas por la inmovilización del Max 9

Moody’s cree que “los vientos en contra que azotan a los aviones comerciales persistirán al menos hasta 2026”. Y señaló que el flujo de caja anual previsto de la empresa no alcanzará a los US$ 4.300 millones de deuda que vencen en 2025 ni a los US$ 8.000 millones que vencen en 2026, por lo que Boeing tendrá que emitir nueva deuda para financiar esos déficits.

Los resultados financieros, ligeramente mejores de lo esperado, no compensan a una empresa que se enfrenta a las preguntas del Congreso, los organismos reguladores y el público viajero sobre la calidad y seguridad de sus aviones. Boeing no sólo se esfuerza por reparar su maltrecha reputación, sino también por satisfacer a los clientes de las aerolíneas que se sienten perjudicados por no recibir los aviones que se les habían prometido. Boeing ha declarado que está tomando las medidas necesarias para solucionar los problemas de calidad. Pero esas medidas seguirán provocando pérdidas adicionales y el incumplimiento de los objetivos de entrega en los próximos meses.

Boeing registró una pérdida de explotación de US$ 388 millones, o US$ 1,13 por acción, frente a los US$ 440 millones que perdió sobre esa base un año antes. Esta cifra fue significativamente inferior a las previsiones de los analistas de US$ 1,63 por acción en el trimestre. Pero la mejora se produjo fuera de su unidad clave de aviones comerciales, donde las pérdidas por operaciones casi se duplicaron hasta US$ 1.100 millones.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.