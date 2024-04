Celine Dion cuenta cómo es su vida con el síndrome de la persona rígida: “Nada me va a detener”

Ella le dijo a Vogue France: “Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé (…) Mi cuerpo me lo dirá”.

“Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones. O entreno como una atleta y trabajo súper duro, o me apago y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma. Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel”.

