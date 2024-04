Podrían estarte sirviendo menos bebida en el cine, según una demanda

“La bebida de 24 onzas debería suponer una rebaja para los consumidores con respecto al precio de la bebida de 20 onzas: 0,37 dólares por onza frente a US$ 0,39 por onza”, dice la demanda. “Pero debido al volumen real de 22 onzas disponible en la bebida de “24 onzas”, el precio es de US$ 0,40 por onza, lo que hace que la bebida más grande sea más cara por onza, lo que no es un buen trato en absoluto”.

La demanda de Waldrop alega que algunos de esos ingresos se produjeron por defraudar a los clientes. Una bebida de 20 onzas en el cine Cinemark de Plano, Texas, que visitó Waldrop cuesta US$ 7,80 antes de impuestos, mientras que una bebida de 24 onzas cuesta solo US$ 1 más, a US$ 8,80.

