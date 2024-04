Beyoncé hace historia con “Cowboy Carter” al alcanzar el primer lugar en la lista de éxitos de country

Otros, como el compatriota canadiense de Twain, k.d lang, también han encontrado aceptación en el espacio de la música country. Si su música demuestra que la música country no está definida por la geografía, debería haber suficiente espacio en la mesa para Beyoncé, especialmente teniendo en cuenta que ella dijo que el álbum “Cowboy Carter” “nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida (…) y estaba muy claro que no lo era”.

