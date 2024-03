La metodología del “presidente troll“: así actúa Javier Milei en las redes sociales

“Hasta el momento podemos ver que ese estilo comunicacional no le está generando muchos amigos, incluso dentro de los que podrían ser potencialmente aliados. Es diferente del caso de Trump, que conquistó al Partido Republicano y tenía una base electoral y de apoyo con influencia en el Congreso. Él no tiene eso. Entonces, esa cosa de ser auténtico te puede funcionar con el 30%, 35% de la gente que hoy te sigue votando. Pero a la hora de sumar voluntades políticas donde se toman decisiones, no estoy convencido de eso. Y si lo que está pasando en este conflicto con el gobernador de Chubut es una indicación de lo que se viene, más allá de lo que se complica el país, se le complica la agenda a él”, dice Waisbord, autor de libros como The Communication Manifesto y Communication: A Post-Discipline.

Slimovich reflexiona respecto de esta idea del presidente de utilizar las redes sociales como si fuera un ciudadano común. Sin embargo, hace una distinción: “Cuando una figura de la responsabilidad de Javier Milei le da me gusta o reproduce mensajes de odio, amplía el campo de lo decible, porque no es lo mismo lo que hace un presidente en sus cuentas que lo que hace cualquier usuario. No solo me parece que tenga impacto en sus propios seguidores, sino también en los opositores replicando estas olas de violencia que se generan. Como que, de alguna manera, se corre el estatuto o el margen de lo que es posible decir, de lo que es posible de hacer”.

“No son tuits, son RT, si no les gusta no es mi problema. Yo no escribí nada” se defendió en 2019 Milei cuando todavía no era presidente pero ya llamaba la atención su estilo agresivo de comunicación en redes sociales.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.