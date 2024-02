Periodista mexicano denuncia que su hermano y su chofer fueron baleados en ataque contra su auto

“Yo me bajé de esta camioneta unos metros antes y quienes aquí vinieron a atacar fueron personas que me estaban esperando, que buscaban matarme. Le pido por favor a las autoridades estatales, a las autoridades municipales, que garanticen la seguridad. Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme. Hoy mi hermano y mi chofer están heridos. Mi chofer se debate entre la vida y la muerte. Mi hermano va con disparos de arma de fuego”, explicó Salas.

