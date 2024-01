UPS elimina 12.000 empleos para ahorrar costos

Los recortes en el personal ocurren al mismo tiempo que UPS emitió unas perspectivas de ventas decepcionantes para 2024, al afirmar que espera unos ingresos globales de entre US$ 92.000 y US$ 94.500 millones. Esta cifra sería superior a los US$ 91.000 millones de ingresos previstos para 2023, pero los analistas que fueron encuestados por Refinitiv esperaban unos ingresos de al menos US$ 95.600 millones.

