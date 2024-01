“Estamos muriendo lentamente”: palestinos comen pasto y beben agua contaminada mientras la hambruna se cierne sobre Gaza

Hamouda ahora gasta US$ 250 por semana para comprar alimentos y suministros para su familia, en comparación con entre US$ 50 y 70 antes de la guerra. En una factura vista por CNN, los suministros mensuales para los huérfanos bajo el cuidado de Al-Naizi se compraron a una empresa de adquisiciones por US$ 6.814, incluidos US$ 2.160 solo para fórmula infantil. Antes de la guerra, la misma cantidad de fórmula habría costado US$ 1.680.

