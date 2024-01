Desarrolladores quieren construir el rascacielos más alto de EE.UU. en una ciudad insólita

Pero la torre sería un “caso atípico sin precedentes” en Oklahoma City, dijo Jason Barr, profesor de Economía de la Universidad Rutgers-Newark que estudia la economía de los rascacielos y es autor de “Cities in the Sky: The Quest for the World’s Tallest Skyscrapers”.

Se calcula que todo el proyecto costará US$ 1.600 millones, incluidos los US$ 770 millones de la torre, según Matteson. La financiación del proyecto procederá de múltiples fuentes, dijo, incluidos US$ 200 millones en subvenciones aprobadas por la ciudad. La empresa también está buscando financiación estatal y federal adicional.

El mayor obstáculo podría ser la financiación del rascacielos, según Stefan Al, arquitecto y autor de “Supertall: How The World’s Tallest Buildings Are Reshaping our Cities and our Lives”.

