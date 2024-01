Miles de familias latinas, elegibles para créditos en California: cómo obtener el CalEITC con el ITIN

No obstante, cabe destacar que el ITIN no autoriza a trabajar en Estados Unidos, no otorga el derecho de adquirir los beneficios del Seguro Social y no califica a un dependiente para propósitos del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, según señala el IRS en su sitio web.

Rodríguez agregó que, para recibir el crédito tributario de California, el contribuyente debe completar el formulario 3514 de la declaración de impuestos del estado y cumplir con ciertos requerimientos. “Usualmente, los requisitos son ganar un máximo por año de US$ 30.950, haber vivido en California más de seis meses y tener un titular del ITIN”, agregó Rodríguez. El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo puede ser de hasta US$ 3.529, y el Crédito Tributario por Hijos Pequeños (YCTC) proporciona hasta US$ 1.117 por declaración de impuestos elegible.

