Sonrisas, propósito y “encurtidos”: Julia Roberts habla sobre su belleza atemporal en una entrevista para British Vogue

Que el público se identifique con ella es algo de lo que Roberts es muy consciente, para bien o para mal. “Diré que creo que hay algo en mí que siempre hace que las personas se sientan cómodas o vean algo familiar”, dijo. “Si alguien me ve en una tienda de comestibles y me dice: ‘¿Por qué te cortaste el pelo así?’ no es porque estén tratando de ser groseros. Es porque sienten que me conocen y me siento detrás de ellos en la iglesia todos los domingos”.

“Buenos genes, llevar una vida plena, y he dicho esto, y normalmente lo digo como una broma, pero sí creo en el amor de un buen hombre”, dijo a la publicación. “Creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente feliz. Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga”.

