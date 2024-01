ANÁLISIS | Una guerra ampliada en Medio Oriente sería un desastre, pero aún se puede evitar

Pero Bou Habib, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, dijo a CNN que creía que el grupo de milicias no llegaría a aumentar la intensidad de la guerra con Israel. “Tenemos muchas razones para pensar que esto no sucedería, que ellos [y] nosotros no queremos, como libaneses, todos nosotros, no queremos ninguna guerra”, dijo. “No es que podamos ordenarlos. No pretendemos eso, pero podemos convencerlos. Y creo que está trabajando en esta dirección”.

Vali Nasr, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins, le dijo a Becky Anderson, de CNN, este miércoles que estaba muy preocupado por las tensiones actuales. Pero añadió: “No creo que los iraníes quieran ampliar el conflicto”, al tiempo que señaló que algunos en Irán creían que Israel estaba tratando de incitar a Irán a enfrentamientos directos. “Creo que el cálculo, al menos entre los iraníes, Hezbollah y tal vez otros Gobiernos de la región, no necesariamente Israel, es que Estados Unidos no quiere una guerra mayor. El presidente Biden no quiere una guerra mayor”, dijo Nasr.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.