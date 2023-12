¿Qué pensaba Luis Caputo de la dolarización?

Siempre con los valores a mayo, la ingeniería financiera propuesta indica que US$ 4.000 millones podrían provenir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración de la Seguridad Social (Anses), que es un fondo anticíclico del sistema previsional de Argentina. A su vez, Caputo deslizó la posibilidad de acceder a nuevos dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional, “entre 10.000 y 15.000 millones”, algo que catalogó como posible según su experiencia en la función pública. También estimó que US$ 12.000 millones podrían provenir “del mercado”. De esta manera, la suma total quedaría en alrededor de los US$ 31.000 millones. “El saldo remanente de US$ 10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos financieros o no financieros o, idealmente, vía superávit fiscal financiero” que debería ser de 2,5% del PIB, e implicaría un ajuste fiscal equivalente al 7% del PIB, concluyó.

